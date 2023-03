Le point médical du PSG

Dimanche, le Paris Saint-Germain affronte Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre avant laquelle le club de la capitale a connu une vague de blessures et d’absences à l’entraînement.

Les Rouge et Bleu viennent d’ailleurs de publier leur traditionnel point médical. Et si Lionel Messi sera finalement de la partie, Sergio Ramos doit déclarer forfait. La composition de la défense parisienne s’annonce d’ailleurs inédite puisque Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Marquinhos sont toujours à l’infirmerie, tandis que Presnel Kimpembe est blessé jusqu’à la fin de la saison.

Victime d’une lésion haute des ischio-jambiers, Nordi Mukiele reste en soins.

Achraf Hakimi poursuit sa reprise individuelle sur le terrain.

Sergio Ramos est ménagé pour une gêne au mollet droit.

Carlos Soler s’entraîne en salle suite à une gêne musculaire.

Dans le cadre de son protocole de reprise, Marquinhos s’entraîne à part ce matin.

