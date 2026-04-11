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Liga

Barça : nouveau record de précocité pour Lamine Yamal

Par Kevin Massampu
1 min.
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp
Barcelone 4-1 Espanyol

Trois jours après son revers en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone va devoir se remettre la tête à l’endroit face à l’Espanyol Barcelone, ce samedi. Une rencontre qui pourrait permettre aux Blaugranas de prendre neuf points d’avance sur le Real Madrid, tenu en échec par Girona vendredi (1-1), en tête de la Liga. Pour ce derby barcelonais, Hansi Flick pourra notamment compter sur son joyau, Lamine Yamal.

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Le prodige de La Masia va d’ailleurs disputer son 100e match de Liga, à seulement 18 ans et 272 jours. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du championnat espagnol à disputer 100 rencontres, devançant Raúl (Real Madrid, 19 ans et 283 jours). En 99 apparitions en Liga, Yamal a déjà inscrit 28 réalisations et a délivré 32 passes décisives. Le natif d’Esplugues de Llobregat a également remporté deux Championnats d’Espagne (2023 et 2025) et semble bien parti pour en remporter un troisième avec le Barça.

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