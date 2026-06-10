FC Barcelone : c’est terminé pour Marcus Rashford !

Le FC Barcelone est très actif en ce début de mercato. Les Barcelonais ont déjà enrôlé Anthony Gordon pour un montant pouvant atteindre les 80 millions d’euros avec les bonus. Et ce n’est pas tout, puisqu’ils sont désormais en pleine bataille pour s’offrir Julian Alvarez, dont le nom fait énormément parler en Espagne suite à l’offre du Real Madrid, ainsi que Bernardo Silva, convoité par les Merengues et l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

D’autres dossiers un peu mineurs restent à régler, à l’image de João Cancelo, prêté par Al-Hilal, et que les Catalans souhaitent conserver. Quant à Marcus Rashford (28 ans), Deco et ses hommes devaient aussi prendre une décision concernant l’option d’achat de l’attaquant anglais, fixée à 30 millions d’euros. Et selon les médias espagnols, un choix fort a été fait avec celui qui a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 32 rencontres de Liga (18 titularisations).

La suite après cette publicité

De retour à Manchester

Selon Marca, le Barça aurait finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat du joueur. Une information également confirmée par Sport. Marca indique que l’arrivée de Gordon ferme définitivement les portes à Rashford, et Flick serait plus convaincu par l’apport défensif de l’ancien de Newcastle que du Red Devil. C’est d’ailleurs l’entraîneur allemand qui aurait eu le dernier mot dans cette histoire.

De son côté, Sport explique que la porte reste légèrement entrouverte, et ce même si le Barça n’exercera pas cette option d’achat qui expire le 15 juin. Effectivement, la possibilité que Rashford revienne un peu plus tard cet été n’est pas à écarter totalement, notamment parce que le joueur souhaite absolument continuer l’aventure en Catalogne. Il faudra cependant alors négocier dur avec Manchester United, qui devrait recevoir d’autres offres intéressantes pour le joueur des Three Lions cet été. Le Bayern Munich était notamment annoncé comme un club intéressé par ses services. Mais après le Mondial, Rashford devra bien prendre l’avion direction l’Angleterre et non l’Espagne…