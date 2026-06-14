Équipe de France : la nouvelle sortie de Kylian Mbappé sur le PSG

Depuis son départ du Paris Saint-Germain à l’été 2024, Kylian Mbappé s’est montré particulièrement discret lorsqu’il s’agit d’évoquer son ancien club. Entre son installation au Real Madrid, ses nouveaux objectifs sportifs et le conflit juridique qui l’oppose toujours aux dirigeants parisiens, l’attaquant français a rarement pris la parole sur le sujet. C’est pourquoi sa sortie jeudi dernier sur le deuxième sacre consécutif du PSG en Ligue des Champions avait déjà été largement commentée. Une réaction attendue depuis plusieurs semaines après le nouveau triomphe européen du club de la capitale.

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Il faut dire que les relations entre les deux parties se sont considérablement dégradées depuis le départ de l’international français. Toujours engagé dans une bataille judiciaire avec le PSG autour de plusieurs dizaines de millions d’euros de salaires et primes qu’il estime lui être dus, Mbappé n’a pas quitté Paris dans les meilleures conditions. Le feuilleton de sa dernière année au club, marqué par sa mise à l’écart durant l’été 2023 puis par de nombreuses tensions autour de son avenir, a laissé des traces. Aux yeux de beaucoup, la fracture semblait totale avec le club de la capitale.

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Mbappé est honnête

Pourtant, dans un entretien accordé au Parisien alors qu’il se trouve actuellement aux États-Unis avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du Monde 2026, le capitaine des Bleus a tenu des propos particulièrement apaisés concernant son ancien club. Interrogé sur les personnalités qui ont le plus compté dans sa carrière, le joueur du Real Madrid n’a pas oublié le PSG ni son président Nasser Al-Khelaïfi. « À Paris, bien sûr, il y a les coachs. Et le président Nasser, aussi ! Tout le monde ne retient que la fin, ce qui est normal parce que partir du PSG, c’est quasiment impossible. Je savais qu’en partant, je finirais dans cette situation. Mais avant tout ça, je ne peux pas mentir, il a fait beaucoup de choses pour ma famille et moi. Quand j’ai un conflit avec quelqu’un et que je pense mériter de le gagner, je n’ai aucun problème et scrupule à aller jusqu’au bout. Mais il ne faut pas tout confondre : Nasser est quelqu’un que j’estime. »

L’attaquant de 27 ans a même tenu à rappeler l’importance du PSG dans son parcours. « Parce que si aujourd’hui, je suis au Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi ont une place centrale. C’est le club dans lequel je suis resté le plus longtemps (2017-2024), je ne peux pas faire comme si ça n’a pas existé. Ce n’est pas possible et ce n’est pas ce que je suis. Et après, à Madrid, il y a le président Florentino Pérez, il a toujours été très affectueux avec moi, a toujours essayé de me mettre dans les meilleures conditions et voulu le meilleur pour moi. » Une prise de parole qui ne met pas fin au conflit entre les deux parties, mais qui tranche avec le silence observé depuis son départ.