LOSC : Bruno Genesio en remet une couche sur l’arbitrage

La semaine dernière, le LOSC est sorti de ses gonds. Pour son premier match de l’année en championnat, les Dogues se sont inclinés face à Rennes (0-2). Une rencontre marquée par l’expulsion précoce d’Alexsandro dès la 13e minute de jeu pour une faute en tant que dernier défenseur sur Breel Embolo. Pour les dirigeants lillois, c’est évident : l’arbitrage n’est pas au niveau depuis un certain temps en Ligue 1. Furieux, ils l’ont d’ailleurs fait savoir au corps arbitral de la rencontre face aux Bretons et se sont fendus de sorties piquantes pour critiquer l’arbitrage français.

Présent en conférence de presse ce samedi, Bruno Genesio a remis une pièce dans le distributeur : «quand on se revoit, on n’est jamais très fier de ce genre de comportement. Je continue de croire que monsieur Wattelier aurait pu prendre un peu plus de temps pour sortir le carton rouge. La loi 12 dit que le carton rouge est mérité en cas d’annihilation d’une occasion nette de but. À votre avis, qu’est ce qu’une occasion nette ? À partir de combien de xG peut-on considérer que l’occasion est nette ? Pour tout le monde, il serait judicieux de pouvoir au moins se parler et entamer des choses pour faire avancer les choses. Le match a été perdu, c’est comme ça… Je vais arrêter de me battre contre des moulins à vent.»