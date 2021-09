AS Rome : José Mourinho s'en prend à l'arbitrage après le derby romain

Après sa deuxième défaite en championnat lors du derby romain face à la Lazio (3-2), l'entraîneur de l'AS Rome José Mourinho s'en est pris à l'arbitrage de la rencontre, que ce soit sur le terrain ou dans le camion-régie : « Nous méritions un résultat différent, l'arbitre a été décisif. [...] Le football italien s'est beaucoup amélioré, mais malheureusement, dans un match fantastique, l'arbitre et la VAR n'ont pas été à la hauteur. Sur le deuxième but de la Lazio, l'arbitre s'est trompé sur le terrain et le système de télévision s'est trompé hors du terrain. De 2-0, ça aurait pu être 1-1.»

Cependant, le Special One a tenu à féliciter la prestation de ses joueurs malgré le résultat défavorable : « Nous avons joué et dominé, nous avons mis la Lazio en difficulté. [...] Je pense que mon équipe était la meilleure sur le terrain. Si nous avons encaissé trois buts, c'est parce que nous avons fait des erreurs, mais les deuxième et troisième buts sont venus sur des contre-attaques. Après le but de Milinkovic, nous avons réagi, nous avons eu une réaction immédiate, oubliant le résultat et l'erreur, réagissant comme une équipe. Une équipe qui perd doit prendre des risques comme nous l'avons fait. »