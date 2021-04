Liverpool - Real Madrid : la réaction à chaud de Ferland Mendy

La suite après cette publicité

En ballotage favorable grâce à son succès 3-1 à l'aller, le Real Madrid a validé son billet pour les demi-finales de Ligue des Champions ce mercredi en obtenant le match nul 0-0 à Anfield contre Liverpool. Interrogé par RMC Sport, Ferland Mendy a fait part de sa satisfaction après la partie : «on est bien en ce moment. Après, on était venus ici pour gagner mais on s'en sort avec un match nul et on est qualifiés. On est très contents, très satisfaits. (...) On savait qu'ils allaient presser les 15 premières minutes de la première et deuxième mi-temps. Après, on a bien géré et on a su un peu mettre notre tempo, et ça a payé.»

Un match qui n'a pas été simple pour les Merengues qui enchaînent les rencontres, eux qui ont battu le FC Barcelone dans le Clasico samedi soir. D'ailleurs, après ce choc, Zinedine Zidane avait fait part de son inquiétude sur la forme de ses hommes. Mais pour le latéral français, c'est le haut niveau. «On est un peu à la limite mais on essaye d'être soudés tous ensemble pour s'aider mutuellement. Après, c'est le football de haut niveau de jouer tous les trois jours donc on prend», a conclu l'ancien Lyonnais qui défiera avec ses coéquipiers Chelsea en demi-finales.