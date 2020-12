FC Barcelone : l'immense coup de gueule de Ronald Koeman

Ce samedi matin, le FC Barcelone comptait grappiller quelques points au Real Madrid. En effet, les hommes de Zinedine Zidane se déplaçaient en Andalousie pour affronter le Sévilla FC tandis que le Barça se rendait à Cadiz, qui avait battu les Merengues. Mais rien ne s'est passé comme prévu et ce dimanche matin, les Blaugranas auront beaucoup de regrets.

Zinedine Zidane s'est relancé en l'emportant sur le terrain de Rakitic et compagnie (1-0) et le Barça, qui avait aligné un quatuor offensif impressionnant (Braithwaite, Messi, Coutinho, Griezmann) a encaissé deux buts et n'en a marqué qu'un seul. Ce dimanche, ils sont septièmes de Liga, à douze points du leader l'Atlético de Madrid.

Il faut changer l'attitude

Inutile de dire donc que Ronald Koeman, arrivé l'été dernier pour tout changer, était en colère à l'issue de la rencontre. «Il est très difficile d'expliquer ces buts, incroyable comment nous avons concédé le deuxième but. Cela pourrait être dû à un manque de concentration. Cela pourrait être l'un des problèmes. C'est l'affaire de toute l'équipe », a indiqué le Néerlandais avant de poursuivre.

« C'est un pas de géant en arrière dans les possibilités de remporter la Liga. Douze points derrière l'Atlético de Madrid, c'est beaucoup mais si nous n'améliorons pas l'attitude, et les hauts et les bas, je pense que rien de plus ne peut être dit », a-t-il ajouté. Alors que l'affaire Messi occupe les journaux, le Barça a peut-être plus urgent à régler...