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Coupe du Monde

Sénégal : le Ministère des sports interdit toute communication autour de l’équipe nationale

Par La Rédaction FM
1 min.
Thiaw et Sadio Mané @Maxppp

Le climat reste extrêmement tendu autour de la sélection sénégalaise. Éliminés prématurément lors de la Coupe du monde 2026, les Lions de la Teranga sont depuis au cœur d’une succession de révélations embarrassantes sur les coulisses chaotiques du tournoi. Entre les critiques visant le médecin "gynécologue" de la sélection, l’absence d’assurance médicale pour les joueurs, les nombreux impayés, les problèmes d’organisation et les récentes révélations sur la présence aux frais de l’état de 17 marabouts dans la délégation sénégalaise durant la CAN 2025 au Maroc, la Fédération sénégalaise de football traverse une crise d’image sans précédent.

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Dans ce contexte explosif, DSports révèle que Pape Gueye, qui avait promis de s’exprimer publiquement pour revenir sur le fiasco du Mondial, a finalement décidé de reporter sa prise de parole. Cette décision ferait suite à une consigne du ministère sénégalais des Sports, qui a demandé à la Fédération sénégalaise de football de suspendre toute communication autour de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre. Une volonté d’apaiser les tensions et soigner l’image avant qu’une nouvelle vague de révélations ne vienne alimenter un peu plus la polémique.

Pub. le - MAJ le
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