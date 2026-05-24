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CdM 2026, EdF : la sortie tranchée de Pierre Sage sur Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Pierre Sage avec Lens @Maxppp

Auteur d’une nouvelle saison remarquable sur le plan individuel, Kylian Mbappé a encore brillé avec 42 buts inscrits en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Ce samedi soir, face à l’Atlétic Club (4-2), l’ancien du PSG a confirmé son statut de meilleur buteur de Liga. Pourtant, malgré ces performances, sa situation reste contrastée à Madrid, où une partie des supporters l’associe aux difficultés collectives du Real, resté sans trophée cette saison…

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À quelques semaines de la Coupe du Monde 2026, son état de forme et son niveau de confiance interrogent. Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé arrivera-t-il au rendez-vous mondial dans les meilleures dispositions ? Sur le plateau de Téléfoot, les avis sont très clairs. Comme souvent, Bixente Lizarazu s’est montré rassurant. De son côté, Pierre Sage, invité du jour, a également été amené à s’exprimer sur ce cas : « aucun doute, c’est même une belle bouffée d’oxygène pour lui que de partir à la Coupe du Monde cet été. Ce qu’il se passe à Madrid reste à Madrid. Il va briller avec l’équipe de France. »

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