Auxerre - OM : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Actuellement 3e du championnat avec 19 points, l’OM se doit de l’emporter ce soir pour tenter de suivre la cadence de ses concurrents. La situation est beaucoup plus délicate pour les Auxerrois, ils sont 17e et n’ont plus gagné depuis le 21 septembre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Roberto De Zerbi opte pour un 3-4-1-2. Rulli au but, Egan-Riley avec Pavard et Aguerd en défense centrale. Dans l’entrejeu, O’Riley et Hojbjerg sont associés, Garcia et Murillo pistons. Enfin pour l’attaque, Gomes est placé en soutien de Vaz et Aubameyang. En face, l’AJA s’avance avec un système en 3-4-3. Il faudra attentivement surveiller Coulibaly, Sinayoko et Namaso sur le front de l’attaque.

Les compositions

Auxerre : Leon - Senaya, Diomandé, Akpa - Casimir, Owusu, Danois, Mensah - Coulibaly, Sinayoko, Namaso

OM : Rulli - Pavard, Egan-Riley, Aguerd - Murillo, O’Riley, Hojbjerg, Garcia - A.Gomes - Vaz, Aubameyang