Turquie : Arda Turan va remplacer Vincenzo Montella

Cette fenêtre internationale va être fatale à Vincenzo Montella. Le sélectionneur de la Turquie va être démis de ses fonctions d’après la presse locale et La Gazzetta dello Sport, après avoir perdu ses 4 matchs contre la France (0-1), l’Italie (1-4 et 1-3) et la Belgique (0-3). Le sélectionneur italien avait déjà été battu lors de deux matchs sur trois à la Coupe du Monde, ne parvenant pas à qualifier son équipe pour la phase à élimination directe.

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En poste depuis septembre 2023, il avait prolongé l’an passé jusqu’en 2028. L’ex-entraîneur de la Fiorentina devrait repartir avec un peu moins d’1 M€ d’indemnités. La Ligue des Nations se déroulera sans lui le mois prochain. À sa place, on retrouverait un nom bien connu du football européen en la personne d’Arda Turan (39 ans). L’ancien milieu offensif international (100 sélections, 16 buts) dirige le Shakhar Donetsk depuis juillet 2025. Il sera donc probablement sur le banc pour affronter la Belgique (12 novembre) et la France (15 novembre).