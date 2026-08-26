Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel Ligue 1

Lille recrute le gardien Orlando Gill

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Orlando Gill @Maxppp

C’était annoncé, c’est officiel. Le LOSC a recruté le gardien international paraguayen Orlando Gill. Âgé de 26 ans, le désormais ex-pensionnaire de San Lorenzo a rejoint les Dogues en échange de 3,8 M€ (50% de ses droits économiques) et a signé un contrat de cinq ans.

La suite après cette publicité

«Auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquable dans le but du Paraguay, le gardien international (11 sélections), Orlando Gill (26 ans), s’est engagé avec le LOSC et rejoint l’effectif lillois en tant que "doublure" de Berke Özer. L’ancien portier de San Lorenzo (Argentine) a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2031», indiquent les Dogues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Orlando Gill

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Orlando Gill Orlando Gill
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier