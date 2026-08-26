Lille recrute le gardien Orlando Gill

C’était annoncé, c’est officiel. Le LOSC a recruté le gardien international paraguayen Orlando Gill. Âgé de 26 ans, le désormais ex-pensionnaire de San Lorenzo a rejoint les Dogues en échange de 3,8 M€ (50% de ses droits économiques) et a signé un contrat de cinq ans.

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Auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquable dans le but du Paraguay, le gardien international, Orlando Gill, s’est engagé avec le LOSC et rejoint l’effectif lillois en tant que "doublure" de Berke Özer. L’ancien portier de San Lorenzo (Argentine) a signé un contrat de 5 ans,… pic.twitter.com/63jzcpPx5H — LOSC (@losclive) August 26, 2026

«Auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquable dans le but du Paraguay, le gardien international (11 sélections), Orlando Gill (26 ans), s’est engagé avec le LOSC et rejoint l’effectif lillois en tant que "doublure" de Berke Özer. L’ancien portier de San Lorenzo (Argentine) a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2031», indiquent les Dogues.