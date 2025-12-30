Betis : Isco opéré et absent au moins un mois supplémentaire

Absent depuis sa blessure au cartilage de la cheville, survenue à la suite d’un contact avec son coéquipier Sofyan Amrabat en Ligue Europa face à l’Utrecht, Isco a subi lundi à Madrid une arthroscopie de sa cheville droite, réalisée par le docteur Manuel Leyes, qui l’avait déjà opéré pour ses deux précédentes blessures au péroné.

« Isco Alarcón s’est soumis cet après-midi à une arthroscopie de sa cheville droite. Initialement, le joueur suivait un traitement conservateur avec des infiltrations de facteurs de croissance. Cependant, comme prévu en cas d’évolution négative, le joueur, avec le docteur Leyes et les services médicaux du Real Betis, ont décidé de manière consensuelle d’avancer le processus thérapeutique et de réaliser aujourd’hui un nettoyage articulaire dans la zone affectée. Le délai de récupération dépendra de son évolution », a précisé le club. L’intervention vise à corriger la « lésion intra-articulaire dans la zone du cartilage ». Isco, qui n’avait disputé qu’un seul match de Liga cette saison, restera éloigné des terrains pour au moins un mois supplémentaire, portant sa période totale d’indisponibilité à environ deux mois, informe Mundo Deportivo.