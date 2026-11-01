Mexique : le but sensationnel de Lucas Ocampos

Lucas Ocampos a encore régalé les amateurs de football avec un geste dont il a le secret. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, désormais sous les couleurs du CF Monterrey au Mexique, a inscrit un retourné acrobatique exceptionnel face à Tijuana (3-3). Idéalement servi en retrait par Oliver Torres aux abords du point de penalty, l’Argentin s’est élevé dans les airs pour décocher une magnifique bicyclette, venue se loger dans la lucarne opposée (57e).

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Une réalisation spectaculaire qui a permis à Monterrey de reprendre l’avantage, sans toutefois assurer la victoire, puisque Tijuana a égalisé trois minutes plus tard. À 32 ans, l’international argentin, qui compte 12 sélections et deux buts avec l’Albiceleste, continue de faire parler de lui de l’autre côté de l’Atlantique. Ce geste rappelle forcément un autre moment marquant de la carrière d’Ocampos, déjà auteur d’un retourné acrobatique sous le maillot marseillais face à Troyes (6-0), le 24 août 2015.