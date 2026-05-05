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Ligue 1

Trophées UNFP : les 5 nommés pour le plus beau but de l’année en L1 sont connus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Folarin Balogun, buteur avec Monaco @Maxppp

Le 30 avril dernier, tous les nommés aux Trophées UNFP étaient dévoilés. Ce soir, l’UNFP vient de révéler les cinq joueurs qui sont en lice pour remporter le Trophée Just Fontaine récompensant le plus beau but de la saison de Ligue 1.

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Les nommés sont : Mousa Al-Tamari (Rennes) pour son bijou inscrit dimanche dernier face à l’OL, le Monégasque Folarin Balogun et son lob en pleine course sur Geronimo Rulli, Ousmane Dembélé (PSG) et son but Ballon d’Or face au LOSC, le Brestois Hugo Magnetti et son missile contre Strasbourg et João Neves pour sa bicyclette face à Toulouse. C’est à vous de voter sur le site des Trophées UNFP. Le grand vainqueur sera connu lundi 11 mai prochain.

Pub. le - MAJ le
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