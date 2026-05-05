Trophées UNFP : les 5 nommés pour le plus beau but de l’année en L1 sont connus

Le 30 avril dernier, tous les nommés aux Trophées UNFP étaient dévoilés. Ce soir, l’UNFP vient de révéler les cinq joueurs qui sont en lice pour remporter le Trophée Just Fontaine récompensant le plus beau but de la saison de Ligue 1.

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2 mots à dire : 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊𝒆𝒖𝒓𝒔 🤝



Ils nous ont régalés avec des buts venus d’ailleurs ☄️



Voici les 5 plus beaux buts de l'année en @Ligue1 🤩



Quel est votre but favori ? Votez dès maintenant pour votre préféré sur https://t.co/7j58y5maif 🗳



Rendez-vous le 11… pic.twitter.com/KKzqdKa6Hi — UNFP (@UNFP) May 5, 2026

Les nommés sont : Mousa Al-Tamari (Rennes) pour son bijou inscrit dimanche dernier face à l’OL, le Monégasque Folarin Balogun et son lob en pleine course sur Geronimo Rulli, Ousmane Dembélé (PSG) et son but Ballon d’Or face au LOSC, le Brestois Hugo Magnetti et son missile contre Strasbourg et João Neves pour sa bicyclette face à Toulouse. C’est à vous de voter sur le site des Trophées UNFP. Le grand vainqueur sera connu lundi 11 mai prochain.