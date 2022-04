L'OM et Payet font sauter la banque

En clôture de la 34ème journée de Ligue 1, l'OM se déplace sur la pelouse d'Auguste-Delaune pour y défier Reims ce dimanche à 20h45. Dauphins du PSG, les Marseillais auront à cœur de conforter cette deuxième place, synonyme de qualification à la prochaine Ligue des Champions. Vainqueurs, dans la douleur, du FC Nantes (3-2) en milieu de semaine, les hommes de Jorge Sampaoli restent par ailleurs sur une dynamique impressionnante de 9 victoires sur leurs 10 derniers matches toutes compétitions confondues. Quasiment assuré du maintien, Reims souhaitera, de son côté, valider son joli succès glané contre Lille (2-1) mercredi soir, après le point du match nul acquis sur le terrain de Montpellier (0-0). En cas de victoire face à l'OM, ajouté à un faux pas des Verts, les Rémois ont ainsi l'occasion d'assurer définitivement leur place dans l'élite du football français.

L'OM gagne 2-0 à Reims (cote de 7.20)

Fort de 10 victoires, 3 nuls et seulement 3 défaites à l'extérieur, l'Olympique de Marseille présente le meilleur bilan de l'élite française loin de ses terres (33 points) devant le PSG. Une réussite que la bande à Jorge Sampaoli souhaitera bien évidemment faire perdurer sur la pelouse d'Auguste-Delaune au moment d'affronter le club champenois. Sur une série impressionnante de 9 victoires lors de ses dix dernières rencontres toutes compétitions confondues, l'OM pourra également s'appuyer sur une attaque en feu, en témoigne les 23 buts inscrits sur la même période. Troisième meilleure défense du championnat, l'OM devrait, par ailleurs, pouvoir compter sur la solidité de sa charnière centrale, symbolisée par le roc William Saliba. Autant de facteurs laissant penser que les Olympiens pourront scorer à deux reprises, tout en gardant leur cage inviolée.

Dimitri Payet marque face à Reims (cote de 3.10)

Métronome du jeu marseillais et auteur d'une saison plus que convaincante sous la tunique phocéenne, Dimitri Payet sera au cœur de toutes les attentions en terres rémoises. Fort de 16 buts en 42 matches toutes compétitions confondues, le Réunionnais pourrait donc profiter de ce déplacement pour ajouter une nouvelle réalisation à son compteur but déjà bien garni. Une chose est sûre, les Marseillais auront encore besoin de toute sa classe et sa science de la passe pour tenter de faire sauter le verrou rémois. À l'instar de la rencontre face à Nantes, le salut phocéen viendra peut-être de l'un de ses penaltys, lui qui est le meilleur spécialiste de l'exercice en L1 (7 penaltys réussis depuis le début de saison).

L'OM l'emporte face à Reims (cote de 1.98)

Avec 17 buts encaissés pour autant de matches, le Stade de Reims reste une formation délicate à manœuvrer. Mais face à des Olympiens surmotivés et prêts à tout pour conserver cette deuxième place de L1, synonyme de qualification en Ligue des Champions, difficile de voir une autre issue que la victoire marseillaise. Parfaitement lancés dans ce sprint final, les hommes de Jorge Sampaoli n'ont, en effet, chuté qu'à une seule reprise (1-2 face au PSG) lors de leurs dix dernières rencontres toutes compétitions confondues. Fort mentalement à l'image de ce nouveau succès glané face aux Canaris (3-2), l'OM présente actuellement tous les arguments nécessaires pour empocher trois nouveaux points face à une équipe rémoise qui est quasiment maintenue en L1.

