La nouvelle proposition de Chelsea à Michy Batshuayi

Depuis son arrivé à Londres en 2016, Michy Batshuayi a été baladé, de prêt en prêt, de Dortmund à Crystal Palace, en passant par Valence. Apparu 77 fois sous le maillot de Chelsea (25 buts), l'international belge (29 sélections, 16 buts) arrivera en fin de contrat l'an prochain. Et si Chelsea et sa nouvelle attaque de feu (Havertz, Ziyech, Werner) ne compte pas sur le joueur de 26 ans, le club londonien n'a pas non plus envie de le voir partir gratuitement l'été prochain. Solution choisie par les Blues ?

Selon le Sun, Chelsea va proposer à Michy Batshuayi une prolongation de contrat d'un an (2022), avant de le prêter. L'intérêt ? Espérer que le joueur explose (enfin) et puisse booster sa cote dans l'optique du vente l'été prochain. Quant à la direction prise par Batshuayi ? Crystal Palace, West Brom et Newcastle sont intéressés. Des clubs qui n'avaient pas les moyens de l'acheter, mais qui peuvent désormais se le faire prêter.