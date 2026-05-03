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Ligue 1

Lens : Pierre Sage se contente étrangement du nul contre Nice

Par Allan Brevi
1 min.
Pierre Sage avec Lens @Maxppp
Nice 1-1 Lens

Accroché sur la pelouse de Nice (1-1), le RC Lens a probablement laissé filer de précieux points dans la course au titre. Pourtant devant au score, les Sang et Or ont finalement craqué après l’expulsion de Saud Abdulhamid en fin de rencontre, avant d’encaisser l’égalisation d’Ali Abdi quelques minutes plus tard. Malgré cette énorme frustration, Pierre Sage a préféré retenir le point pris dans un contexte compliqué. « On est déçus, mais après, quand il restait un quart d’heure à jouer en infériorité numérique, on se dit qu’un point, ce n’est pas si mal », a confié l’entraîneur lensois après la rencontre. Face à un OGC Nice très regroupé défensivement, Lens a longtemps peiné à trouver des solutions offensives malgré une domination importante.

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Lucide, Pierre Sage a également reconnu les limites affichées par son équipe dans l’animation offensive. « Notre adversaire était très regroupé, très bien organisé, laissait peu d’espace », a-t-il analysé, avant d’ajouter : « on a eu du mal à se coordonner pour les déséquilibrer ». L’ancien coach de l’OL a toutefois salué l’engagement de ses joueurs dans une rencontre qu’il considère déjà comme un aperçu de la future finale de Coupe de France. Désormais, Lens devra rapidement rebondir avec un déplacement capital à Nantes vendredi prochain dans la lutte pour la Ligue des champions, face à des Canaris relancés après leur large succès contre Marseille (3-0).

Pub. le - MAJ le
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