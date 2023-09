OM : José Anigo apporte son soutien à Pancho Abardonado

La suite après cette publicité

Au lendemain de la déroute infligée par le PSG à l’OM au Parc des Princes (4-0), l’ancien entraîneur et dirigeant de Marseille, José Anigo a tenu à revenir sur la situation qui touche les Phocéens ces derniers jours et surtout apporter son soutien au coach intérimaire Jacques Abardonado, un poste pas simple qu’il a côtoyé à plusieurs reprises : «Vous savez, ce n’est pas une situation normale quand on vous parachute de la sorte. Vous n’êtes pas vraiment programmé pour ça. Pour Pancho, dans sa tête, ce n’était pas prévu : il y avait un entraîneur. Il s’en va et après on le bombarde. Je l’ai vécue, oui, deux ou trois fois», a expliqué le Marseillais de 62 ans dans les colonnes de La Provence.

Avant de poursuivre : «Marcelino est venu avec un staff, avec des gens sur qui il s’est appuyé, avec qui il a échangé. Je pense que, pour aider Pancho, ce qu’ils auraient pu faire, c’est lui donner la possibilité de construire un staff, même si c’est ponctuel. Qu’il puisse s’appuyer sur des gens avec plus d’expérience. Peut-être que ça lui aurait permis de démarrer autrement. J’ai vu le match aussi à l’Ajax, il s’en sort bien. Hier, on ne peut pas tout charger sur Pancho, ce n’est pas vrai. Bien entendu, quand on est coach, on a la responsabilité. Mais j’ai envie de vous dire que c’est difficile pour lui de rentrer dans un truc comme ça sans staff.»