Élue meilleure académie d’Île-de-France, MyCoach Academy lance un projet XXL à Las Vegas

Du bitume local de Clichy-sous-Bois aux projecteurs et décors clinquants de Las Vegas. C’est le grand écart qui attend les joueurs de la génération 2013 de MyCoach, élue meilleure académie d’Île-de-France en 2025 par le média numéro un du football francilien, Paname Foot, fondé par Abbes Saadi. Dans les prochains jours, une délégation de 31 membres (16 joueurs et 15 accompagnateurs) va ainsi s’envoler pour le prestigieux tournoi international de la BA-CUP, avec l’intention de porter haut les couleurs de la France pendant 6 jours. Porté par Soufiane Koïta, fondateur de l’académie en 2015, ce projet s’est concrétisé au prix d’un effort financier important à hauteur de 50 000 euros. Le tout, sans subventions ni appui financier de la ville de Clichy-sous-Bois, mais grâce à des sponsors, aux participations des familles et aux fonds personnels de l’académie.

« Le projet a été mis en place depuis mars, ça a été dur de le concrétiser et on remercie grandement nos sponsors : CF Services via Yunus Özdemir, KBI via Ryad Benlala, mais aussi le FC Gagny par l’intermédiaire de Bakay Diaoune qui est club partenaire depuis 5 ans. On a envie de développer la structure au maximum et cette aventure promet d’être riche et formatrice humainement. En tant qu’académie, on a vraiment l’ambition de s’affirmer comme un relais social et sportif. Nos garçons ont eu droit à des cours d’anglais pendant un an et ça va être une première expérience à l’étranger pour la plupart d’entre eux », explique l’ancien recruteur d’Auxerre, également passé par la fondation PSG. Au cours des derniers mois, son académie a gagné une reconnaissance bien établie non seulement sur le bassin francilien, mais aussi à l’échelle nationale. Cela s’est d’ailleurs traduit par un afflux record de candidatures.

Les recruteurs de clubs professionnels ne sont jamais bien loin

Les résultats parlent pour lui et ses éducateurs : « on a des joueurs qui intègrent fréquemment des centres de formation, à l’image de l’OM ou encore Clermont. Au départ, le projet était axé autour des spécifiques et entraînements spécialisés. La structure se nommait MyCoach Training, puis elle est devenue MyCoach Academy, retrace Koïta. Aujourd’hui, on est une académie, mais on dispose d’un numéro d’affiliation qui nous permet d’être considéré comme un club au regard de la FFF. On accueille aujourd’hui des joueurs de l’école de foot jusqu’aux U13, et on a également une équipe masculine de futsal senior qui vient de monter en D1. »

Plus loin que l’aspect purement sportif, les éducateurs de l’académie visent avant tout à éveiller l’esprit des jeunes, et à les responsabiliser dans leur parcours par le biais d’un cadre structurant et structuré. Stimuler leur curiosité, leur ouverture d’esprit, leur confiance en soi, ou autrement dit, construire des têtes bien faites, tel est le challenge que l’académie s’impose au quotidien. Sensible au projet, Adidas sponsorise aujourd’hui l’académie, décidément en pleine expansion.