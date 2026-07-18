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Bundesliga

Bayer Leverkusen : Afonso Moreira auteur d’un doublé en 6 minutes pour ses débuts

Par Samuel Zemour
1 min.
Afonso Moreira @Maxppp
Baumberg Leverkusen

Tout juste arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais, le jeune talent portugais Afonso Moreira a marqué les esprits lors de ses premiers pas sous le maillot du Bayer 04 Leverkusen. Entré en jeu lors de la rencontre amicale contre Baumberg (D5), l’attaquant a rapidement fait trembler les filets à deux reprises, permettant aux siens de mener 0-3 à la 27e minute.

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D’abord auteur d’une belle tête pour ouvrir le score à la 22e minute, l’ailier de 21 ans a ensuite doublé la mise en trompant le portier adverse à bout portant, six minutes plus tard. Avec le numéro 9 dans son dos, Moreira réussit parfaitement ses débuts dans sa nouvelle équipe avant le début de la saison 2026-27.

Pub. le - MAJ le
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