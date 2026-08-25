Profitez de l’offre exclusive FDJ avec 1 Maxi Goal acheté = 3 offerts !*

À l’occasion de la reprise de la Ligue 1, la Française des Jeux (FDJ) propose une offre exceptionnelle réservée aux nouveaux joueurs. Pour célébrer le coup d’envoi de cette nouvelle saison, FDJ vous permet de tester son jeu Maxi Goal grâce à un bonus promotionnel à ne pas manquer. Pour faire le plein de sensations dès la première journée de championnat, FDJ met en place une mécanique simple et ultra-avantageuse : pour toute inscription, 1 prise de jeu Maxi Goal achetée (d’une valeur de 3 €) = 3 Maxi Goal offerts* (soit 9 € de crédit de jeu) !

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Comment jouer et gagner à Maxi Goal ?

Disponible en ligne et sur application, Maxi Goal vous plonge au cœur de l’action à travers deux jeux interactifs et cumulables sur un même ticket :

Jeu 1 - Les 14 ballons : cliquez sur les 14 ballons présents sur le terrain. Si vous découvrez 3 symboles identiques, vous remporterez le gain associé à ce symbole. Il est possible de cumuler plusieurs gains sur une même partie !

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Jeu 2 - Le tableau des scores : cliquez directement sur le tableau d’affichage. Si votre score est supérieur à celui de l’équipe adverse, vous gagnez la somme indiquée sous le panneau.

Que vous soyez passionné de ballon rond ou joueur occasionnel, profitez de la reprise du championnat pour tenter de remporter 40 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur FDJ.fr et profitez du code promotionnel FOOT pour débloquer votre bonus de bienvenue !

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Pour bénéficier de cette offre exclusive, la démarche s’effectue en quelques étapes rapides :

Inscrivez-vous sur le site fdj.fr ou directement sur l’application FDJ.

Saisissez le code promo « FOOT » lors de votre création de compte.

lors de votre création de compte. Validez votre pièce d’identité pour certifier votre inscription.

Réalisez une ou plusieurs prise(s) de jeu d’un montant total minimum de 3 € (par exemple en testant une grille de Maxi Goal) dans les 7 jours suivant votre inscription.

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Attention, cette offre est limitée aux 1 000 premières inscriptions effectuées entre le 24 août et le 24 septembre 2026. Ne tardez pas pour vous lancer !

*Mention légale : la mécanique 1 prise de jeu Maxi Goal effectuée (d’une valeur de 3 €) = 3 Maxi Goal offerts (d’une valeur totale de 9 € de crédit de jeu) est un exemple d’utilisation du bonus. Bonus de 9 € de crédit de jeu offerts avec le code promotionnel « FOOT », valable sur fdj.fr et sur l’application FDJ, pour les 1 000 premières inscriptions réalisées entre le 24 août et le 24 septembre 2026 après vérification de la pièce d’identité, combinées à une ou plusieurs prise(s) de jeu pour un montant total minimum de 3 € sur fdj.fr ou sur l’application FDJ, après la saisie de votre code promotionnel, dans les 7 jours suivant votre inscription. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle. Voir conditions de l’offre sur FDJ.fr.

*Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… retrouvez des conseils sur www.joueurs-info-service.fr/ ou appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). +18 : les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs.