Jonathan Clauss, le serial passeur de l’OM

Cette saison, c’est un joueur dont on entend pas vraiment parler à l’Olympique de Marseille. Pour autant, il est l’un de ceux qui se sont le mieux adaptés à Igor Tudor et l’OM. Il s’agit du latéral droit Jonathan Clauss. L’été dernier, son transfert avait pris du temps et Pablo Longoria avait même usé d’un stratagème nommé Hateboer pour faire plier ses interlocuteurs.

Finalement, l’Alsacien avait bien rallié la Canebière. Son début de saison a été canon puisqu’il a enchaîné les buts et les passes décisives. Il a ensuite connu un coup de moins bien pendant la Ligue des Champions. Il nous avait confié, en exclusivité, la difficulté notamment mentale d’un aussi grand club.

Il a fallu ensuite pour Clauss de digérer sa non-sélection pour la Coupe du Monde, puis une pubalgie qui l’a tenu éloigné des terrains quasiment tout le mois de janvier (du 3 au 31). Mais si on y regarde de plus près, notamment au point de vue statistique, il est sur les bases d’une excellente saison, pour sa première sous la tunique phocéenne.

Clauss doit encore progresser devant le but

Avec dix passes décisives au compteur, il est co-meilleur passeur du championnat avec Lionel Messi et Neymar dont la dernière, contre Clermont, pour Sanchez qui a dû s’y prendre à deux fois pour battre Mory Diaw. Il est donc à deux passes de battre son précédent record, avec Lens (11).

Mais, il a avoué en conférence de presse qu’il était un brin frustré par sa non-réussite devant le but et qu’il en discutait avec Jean-Pierre Papin, arrive dans le staff de l’OM en fin d’année dernière. Car c’est un peu là où le bât blesse. Cette saison, il sous performe quelque peu en termes de Xgoals et n’a trouvé le chemin des filets qu’à une reprise (5 pour l’année dernière). Mais il reste encore beaucoup de matches et surtout une belle marge de progression.