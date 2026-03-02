Real Madrid : pas d’opération prévue pour Kylian Mbappé

Gêné au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé cherche des solutions. Frustré par la gestion de son cas à Madrid, l’international français s’est ainsi rendu à Paris pour faire un point précis sur l’évolution de sa blessure. Alors que des rumeurs concernant une possible opération commençaient à fuser, le clan du joueur a toutefois mis les choses au clair.

En effet, aucune « intervention chirurgicale » n’est prévue « à ce stade », a appris l’AFP lundi auprès de l’entourage de l’attaquant français. «D’un commun accord avec le club, des examens complémentaires sont réalisés afin de faire un point précis sur l’évolution de son genou. À ce stade, il n’est pas question d’une intervention chirurgicale», a précisé l’entourage du capitaine des Bleus.