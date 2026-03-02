Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Real Madrid : pas d’opération prévue pour Kylian Mbappé

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Gêné au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé cherche des solutions. Frustré par la gestion de son cas à Madrid, l’international français s’est ainsi rendu à Paris pour faire un point précis sur l’évolution de sa blessure. Alors que des rumeurs concernant une possible opération commençaient à fuser, le clan du joueur a toutefois mis les choses au clair.

La suite après cette publicité

En effet, aucune « intervention chirurgicale » n’est prévue « à ce stade », a appris l’AFP lundi auprès de l’entourage de l’attaquant français. «D’un commun accord avec le club, des examens complémentaires sont réalisés afin de faire un point précis sur l’évolution de son genou. À ce stade, il n’est pas question d’une intervention chirurgicale», a précisé l’entourage du capitaine des Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier