UEFA Europa Conference League

C4 : les potentiels adversaires de Strasbourg sont connus

Martial Godo, avec Strasbourg @Maxppp

Vainqueur de la phase de ligue de la Ligue Europa Conference avec 5 victoires et 1 nul en 6 matches, Strasbourg a réalisé une première partie de campagne européenne solide. Les Alsaciens qui n’ont pas eu besoin de passer par les barrages vont reprendre cette fameuse C4 au stade des huitièmes de finale et leur adversaire sera désigné ce vendredi à 14h lors du tirage au sort.

L’équipe de Gary O’Neill devait défier une des équipes ayant terminé entre la 15e et la 18e position. Ainsi, la Fiorentina, Rijeka, le Jagiellonia Bialystok (seule équipe à avoir accroché Strasbourg en phase de Ligue) et l’Omonia Nicosie pouvaient rencontrer le RCSA. Après les barrages, il ne reste plus que la Fiorentina et Rijeka comme possibles adversaires pour Strasbourg.

Voir tous les commentaires (5)
