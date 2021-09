AS Monaco : Niko Kovac soutient ses recrues estivales

En conférence de presse avant la réception de l'AS Saint-Étienne ce mercredi (19h), l'entraîneur de l'AS Monaco Niko Kovac (49 ans) a tenu à défendre les nouveaux joueurs arrivés au club du Rocher lors du dernier mercato estival, estimant qu'il faut être patient avant de pouvoir juger les prestations de ses recrues.

« C'est toujours une question de point de vue. Bien sûr, Monaco est un club médiatisé. Il y a de grosses attentes autour de nous. Mais nos recrues sont jeunes (Nübel, Jakobs, Jean Lucas, Boadu, ndlr), elles ont besoin de temps. Dans le foot, comme vous le savez, vous n'avez pas toujours le temps. Mais cette jeunesse, c'est la direction que le club veut prendre, c'est notre projet. On croit en eux, on doit leur donner du temps. On sait qu'ils en ont besoin », a-t-il déclaré dans des propos récoltés par L'Équipe.