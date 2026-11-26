Un petit vent de crise est en train de souffler au-dessus de la Bavière. Après avoir dû se contenter d’un match nul face à Cologne à la maison ce week-end (1-1), permettant au Borussia Dortmund de prendre la tête de la Bundesliga en solitaire, le géant allemand s’est incliné face au LOSC (2-1) en Ligue des Champions hier soir. Le champion d’Allemagne se retrouve désormais quinzième au classement de cette Ligue des Champions, très loin de ses supposés rivaux que sont le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain.

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Deux résultats décevants qui pourraient en rester au stade d’anecdotiques s’il n’y avait pas tout un contexte très pesant derrière. Effectivement, le Bayern a fait face à plusieurs problématiques majeures ces dernières semaines. L’effectif fait ainsi face à une avalanche de blessures considérable, et de nombreux joueurs majeurs comme Harry Kane ou Manuel Neuer sont sur la touche. Il y a aussi eu les problèmes de santé de Vincent Kompany, qui semblent maintenant oubliés, puisque l’ancien international belge est de retour sur le banc. En revanche, le cas Jamal Musiala est bel et bien toujours problématique, et les récentes déclarations de plusieurs dirigeants bavarois au sujet du milieu de terrain sont visiblement mal passées dans le vestiaire.

Kimmich a dézingué les dirigeants

On pouvait déjà le pressentir avec le like polémique de Michael Olise sur une publication critiquant ses dirigeants. Et hier après la défaite face au LOSC, Joshua Kimmich, qui fait partie des capitaines de l’équipe, a pris la parole. « Ce que je ne comprends pas, c’est la manière dont cela est communiqué publiquement. Cela ne doit jamais arriver. Bien sûr, le club est toujours au-dessus et plus grand que n’importe quel joueur, mais pas plus grand que l’humain. Et ce qui a été fait, c’est hors de question et pas du tout du niveau du Bayern, surtout à ce stade actuel, où j’ai moi-même souvent insisté sur le fait que le club est très, très spécial. Même dans ma propre situation, le club était très, très spécial. Ce qui s’est passé maintenant ne doit jamais se produire ainsi. Je trouve cela totalement incompréhensible », a lancé le milieu de terrain.

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Le Bayern Munich est-il un sérieux candidat au titre en Ligue des Champions ? Oui, c'est même le favori Oui, il fait partie des candidats sérieux Pas convaincu pour l'instant, à voir Non, impossible que les Bavarois gagnent Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Si Vincent Kompany n’a pas évoqué ce sujet lors de son apparition devant les journalistes après le match, Oliver Kahn, ancien gardien légendaire et ancien dirigeant du club, a remis une pièce dans la machine au coup de sifflet final. « Il existe un contrat valable. C’est la position de départ. Et mettre la pression sur le joueur maintenant et, pour ainsi dire, faire appel à sa décence par le public, lui ordonnant de renoncer à une partie de son salaire est carrément absurde dans la situation actuelle. Un club doit réfléchir, un club doit calculer tous les scénarios en privé. Mais un club doit aussi, lorsqu’il prend la parole publiquement, donner l’impression qu’il est à mille pour cent derrière le joueur et qu’il réussira », a-t-il indiqué lors d’une apparition publique. Preuve que ce sujet commence à tendre tout le monde du côté de Munich. Et surtout, que ce dossier semble clairement avoir un impact sur les prestations de l’équipe…