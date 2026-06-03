Enrique Riquelme promet le transfert d’Erling Haaland au Real Madrid

Candidat à la présidence du Real Madrid et adversaire de l’actuel président Florentino Pérez, Enrique Riquelme a décidé de frapper fort. Invité dans l’émission El Hormiguero, il a fait plusieurs annonces fortes dans le cas où il serait élu. Raúl González Blanco deviendrait le directeur sportif de la Casa Blanca et Fernando Hierro deviendrait directeur de La Fabrica. Mais ce qui était attendu, c’était le nom de la recrue phare d’Enrique Riquelme au moment où il prendrait la tête du club. Ainsi, il a présenté un document notarié l’engageant à signer Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City dans le cas où il serait élu. Une décision forte puisque le buteur norvégien a été blindé par les Sky Blues jusqu’en juin 2034.

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«Rien du club ne sera jamais vendu, et il restera la propriété exclusive des membres. C’est clairement stipulé ici. Si je manque à l’un de mes engagements concernant ces joueurs (Rodri et Haaland), j’ai signé une garantie stipulant qu’en cas de manquement, je prendrai en charge l’intégralité des cotisations des membres pour la saison suivante. C’est un joueur fantastique qui évolue à un poste que le Real Madrid a besoin de renforcer. Nous avons discuté avec son agent, nous devons respecter son club, mais si je suis président, il jouera pour le Real Madrid. Je ferai tout mon possible», a-t-il confié.