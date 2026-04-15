Emmanuel Petit fracasse le PSG après la qualification en demi-finale

Ces derniers temps, il y a des soirées presque parfaites pour le PSG en Ligue des Champions. Cependant, pour certains, la victoire n’est pas assez convaincante. En effet, après la rencontre de Ligue des Champions entre Liverpool et le PSG hier soir (0-2), Emmanuel Petit n’a pas été bluffé par les Parisiens. Sur RMC, dans l’émission de l’After Foot, le champion du monde 1998 a clairement indiqué que les hommes de Luis Enrique étaient décevants en seconde période, malgré la victoire et la qualification.

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« Je n’ai pas été impressionné par le PSG ce soir. Par moment, j’ai trouvé Paris inquiétant. Ils ont maintenu le score avec Safonov et Marquinhos. Bizarrement, cela m’a rappelé le match contre Aston Villa, sans les buts. Pendant 25 minutes, tout le monde a disparu en deuxième période. Sur la seule contre-attaque, c’est Dembélé qui éteint Anfield » a-t-il envoyé durant un échange avec Daniel Riolo et Samuel Umtiti. Une sortie qui fait réagir sur les réseaux sociaux.