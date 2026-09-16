Le PSG a choisi ses 2 candidats pour le Ballon d’Or

Le PSG est lancé vers la course au Ballon d’Or. Avec neuf représentants, plus Ferran Torres arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, le double champion d’Europe est le plus club ayant le plus de nommés dans la quête de la prestigieuse récompense. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé sont tous en course mais il ne pourra y avoir qu’un seul élu. Ce sont avant tout les trois derniers cités qui font figure de favoris.

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Ils présentent tous des qualités et des défauts. L’Espagnol est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde cette saison mais a le désavantage d’être moins mis en lumière que les deux autres, en plus d’avoir été blessé les trois premiers mois de l’année. Le Géorgien, sacré meilleur joueur de la C1 la saison passée, a été décisif durant chaque match de la phase à élimination directe à partir du barrage retour. Problème, il n’a pas disputé le Mondial. Enfin, le Français est le tenant du titre et le meilleur buteur de l’équipe.

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Le PSG a choisi Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé

Il a tout de même été un peu moins flamboyant d’un point de vue statistique et a connu quelques périodes de blessure. Ils devront faire face à quelques candidats bien armés eux aussi, à commencer par Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, voire Michael Olise. Pour optimiser ses chances de "conserver" le Ballon d’Or, le PSG a pris une décision radicale. D’après Le Parisien, le club de la capitale a choisi de resserrer son choix sur deux candidats, et non trois. Il a fallu trancher, et c’est Fabian Ruiz qui en a fait les frais.

Le milieu de terrain souffre d’un manque de reconnaissance global, alors que ses performances et son palmarès en font un candidat crédible. Il n’est pas non plus un élément "à stats" contrairement à ses deux coéquipiers. D’ici le 26 octobre prochain, et la cérémonie qui aura lieu à Londres cette année, le PSG va mettre en avant Dembélé et Kvara, qu’il considère comme ses meilleures chances. Le passage devant Ligue 1+ après le succès à Brest dimanche (1-0), où il a répondu aux propos de Mbappé, est d’ailleurs un premier acte.

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OM-PSG pourrait rebattre les cartes

En fonction de l’avancement de la campagne, des performances de l’un ou de l’autre, voire de sondages, les Franciliens pourraient encore affiner leur choix et valoriser une seule candidature. Le match face à l’OM dimanche prochain pourrait même donner une orientation importante dans le choix de la direction. C’est ainsi que fonctionnent tous les clubs. Le Real Madrid a par exemple choisi Mbappé et non Bellingham, le Barça mise sur Yamal plutôt que Rodri, et le Bayern a choisi Kane face à Olise. Attention à ce que ça ne soit pas contre productif non plus…