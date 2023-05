West Ham fixe le prix pour Declan Rice

La suite après cette publicité

Declan Rice sera l’une des attractions du prochain mercato estival. Alors que le milieu de terrain de 24 ans enchaîne les saisons convaincantes avec West Ham, ce dernier a encore franchi un cap lors du dernier Mondial, où il a été la plaque tournante des Three Lions dans l’entrejeu. Après ses performances étincelantes, il ne fait quasiment plus aucun doute que l’international anglais va rejoindre une grande écurie cet été.

Selon les informations de Sky Sports, les Hammers laisseront partir leur joyau s’ils reçoivent une offre de 137 millions d’euros d’un club évoluant en Ligue des champions la saison prochaine. Les Irons accepteraient aussi une proposition de 115 millions d’euros, plus un joueur au milieu de terrain en échange. Pour l’instant, Arsenal est la destination la plus probable, même si Manchester United a rejoint la course. Chelsea et Liverpool sont également intéressés.

À lire

Mercato : West Ham veut se servir à l’OM pour remplacer Declan Rice