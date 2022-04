Le point médical du PSG

Demain, le Paris Saint-Germain se déplace à Strasbourg dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale se rendra en Alsace avec un effectif privé de six joueurs, cinq blessés et un suspendu (Idrissa Gueye).

«Abdou Diallo poursuit sa reprise et sera de retour à l’entraînement avec le groupe la semaine prochaine. Leandro Paredes et Julian Draxler poursuivent leur rééducation au Centre d’Entraînement Ooredoo. Mauro Icardi est en soins pour une lésion du quadriceps droit, sa reprise avec le groupe est prévue dans 10 jours. Colin Dagba a ressenti une gêne au mollet droit et sera de retour à l’entraînement la semaine prochaine», peut-on lire sur le site officiel du PSG.