PSG : mais que se passe-t-il avec Fabian Ruiz ?

Bientôt trois mois que Fabian Ruiz a été vu pour la dernière fois sur un terrain. C’était le 20 janvier dernier face au Sporting CP en Ligue des Champions. Presque une autre époque, quand le PSG n’était pas encore en capacité de maîtriser une rencontre sur sa durée. Depuis, gants, bonnet et manches longues ont été troqués pour tee-shirt et lunettes de soleil. Fabian Ruiz est lui resté dans l’hiver, toujours aux abonnés absents, et son retour n’est a priori pas pour tout de suite. «Tant qu’il aura des douleurs, il ne reviendra pas», confiait déjà son entourage début mars. La situation n’a pas beaucoup évolué depuis.

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Le milieu de terrain espagnol est toujours en proie à des douleurs au genou, alors même que les derniers examens ne montreraient rien. Pourtant, selon AS sa fissure à la rotule gauche n’est pas suffisamment soignée pour s’entraîner à haute intensité. Il a été question de son retour face à Toulouse au début du mois d’avril avant de repousser une nouvelle fois l’échéance. «C’est en train de s’améliorer. C’est une bonne nouvelle de savoir qu’il est en train de revenir, mais il faut encore attendre», précisait Luis Enrique. Quelques heures plus tard, le club confirmait les propos de son entraîneur. «Fabian Ruiz poursuit son travail individuel.» Une simple contusion avait de prime abord été constatée.

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Une situation toujours floue

Résultat, le gaucher de 30 ans a dû à nouveau déclarer forfait lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool et difficile aujourd’hui d’annoncer une nouvelle date de retour, alors qu’il est encore absent du groupe publié ce lundi. La situation demeure floue, source de mystère et de suppositions en tous genres. Au début de sa convalescence, une opération avait été envisagée avant de privilégier un traitement conservateur, plus long, mais qui doit lui permettre de revenir pour les dernières semaines de la saison avec deux échéances importantes : la Ligue des Champions avec le PSG, et sa place dans la liste de l’Espagne pour la Coupe du Monde.

Absent en 2022 (Luis Enrique était alors le sélectionneur de la Roja), avant de briller de mille feux à l’Euro 2024, l’ancien Napolitain mise gros pour ce qui pourrait être le seul Mondial de sa carrière (41 sélections, 6 buts). Certaines personnes au club le soupçonneraient même de se préserver en vue de la compétition, ce que la presse espagnole dément. Il serait plutôt impatient de retrouver le frisson de la compétition, lui qui doit voir les grandes prestations de Warren Zaïre-Emery d’un œil préoccupé. Jamais, il ne ferait passer ses intérêts personnels, et ceux de la sélection avant ceux de son employeur.

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Quid de sa prolongation ?

«Cela fait un moment que Fabian est absent, réagissait Vitinha durant la conférence de presse d’avant match aller contre Liverpool. On veut que tous les joueurs soient disponibles. Encore plus un joueur qui jouait tout le temps l’année dernière.» Après un exercice en tous points exceptionnel (61 matchs, 8 buts et 11 passes décisives), Ruiz avait encore eu son mot à dire cette saison, avant sa blessure (24 rencontres toutes compétitions confondues, 2 buts et 3 passes). De quoi convaincre chaque partie à convenir d’une prolongation de deux ans, lui qui est sous contrat jusqu’en 2027. Or, depuis la blessure, c’est aussi silence radio de ce côté-là.

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