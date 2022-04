Real Madrid : Dani Ceballos, l'invité surprise de la fin de saison ?

La suite après cette publicité

Si vous êtes supporter du Real Madrid, vous allez vivre de prochaines semaines plutôt passionnantes. L'écurie entraînée par Carlo Ancelotti devrait rapidement se proclamer championne d'Espagne, alors qu'une demi-finale alléchante face à Manchester City l'attend en Ligue des Champions. Un titre assuré, et des chances d'en gagner un autre donc. Et pour aller au bout dans les deux compétitions, Carlo Ancelotti peut s'appuyer sur des joueurs en forme, à l'image des tauliers Luka Modric ou Karim Benzema, entre autres.

Mais il y en a un qui pourrait bien s'inviter à la fête de façon pour le moins inattendue. Pas dans un rôle de joueur majeur, les places étant déjà prises, mais dans un rôle de complément idéal. Ce joueur, c'est Dani Ceballos, qu'on avait très peu vu jusqu'ici, notamment à cause de pépins physiques assez récurrents. Titularisé pour la première fois de la saison face à Osasuna mercredi soir, le milieu de terrain de 25 ans a rendu une copie excellente.

Le meilleur joueur du match hier

Dans tous les bons coups au milieu, le joueur formé au Betis a été excellent dans l'entrejeu, participant au jeu et montrant l'étendue de son talent et de sa vision du jeu supérieure. « Il a été le meilleur de l'équipe. Il a eu des problèmes physiques et la récupération a été lente, mais aujourd'hui on a vu le Ceballos que tout le monde connaît », a résumé Carlo Ancelotti après la rencontre. Autant dire qu'avec un Ceballos à ce niveau, un Fede Valverde toujours aussi fiable et un Camavinga qui monte en puissance, le tacticien italien a un joli fond de tiroir au milieu.

Dans le cas de l'Espagnol, il faudra également prendre une décision pour son avenir, alors que son contrat expire en 2023 et que de nombreuses rumeurs évoquent un retour au Betis. « Est-ce vraiment une bonne idée de vendre Ceballos ? », s'interroge par exemple le site pro-merengue Bernabéu Digital. « Il faut plus profiter de Camavinga et de Ceballos », écrit de son côté Marca, mettant en avant son récital de mouvement et de combinaisons, avec un message destiné à Carlo Ancelotti, peu friand des rotations. Avec des prestations comme celles d'hier, l'ancien coach de Milan et du PSG n'hésitera pas...