Cristian Romero critique publiquement la gestion de Tottenham

Cristian Romero n’a pas caché sa frustration après la fermeture du mercato hivernal de Tottenham. Dans un post sur les réseaux sociaux, le capitaine argentin, récemment prolongé jusqu’en 2029, a dénoncé le manque de renforts du club et l’état de son effectif lors du match nul (2-2) contre Manchester City. « super effort de tous mes coéquipiers hier, ils ont été incroyables. Je voulais être disponible pour les aider malgré mon état de santé, surtout qu’on n’avait que 11 joueurs de disponibles – incroyable mais vrai et honteux », a-t-il écrit. Romero a souligné que cette situation critique avait été aggravée par plusieurs blessures et la vente de Brennan Johnson à Crystal Palace.

Malgré les explications du club, qui assure avoir choisi de « tenir bon » et de ne pas céder à un renfort à court terme contraire aux plans à long terme, Romero reste sceptique. Déjà en janvier, après la défaite contre Bournemouth (3-2), il avait exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux, critiquant le manque d’initiative de la direction : « à des moments comme celui-ci, ce devrait être d’autres personnes qui s’expriment, mais elles ne le font pas – comme cela se passe depuis plusieurs années », avait-il déclaré selon le Daily Mail.