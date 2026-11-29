Luis Campos a surpris tout le monde. En pleine nuit, le conseiller sportif du champion d’Europe en titre a ainsi publié un message sur son compte X officiel, dans lequel il évoque deux sujets : sa santé et le mercato. Il affirme effectivement d’abord être malade et suivre un traitement, remerciant tout le monde pour le soutien du côté de Paris, de Nasser al-Khelaïfi aux joueurs en passant par le staff de Luis Enrique. Une maladie qui, selon le Portugais, ne l’empêche pas de travailler, et pourrait bientôt être derrière lui. « Ensemble, j’ai senti la force nécessaire pour surmonter l’obstacle que la vie m’a mis en travers du chemin. Et c’est presque fait », a-t-il ainsi expliqué dans sa publication.

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Puis, Campos - à qui nous souhaitons un prompt rétablissement - a évoqué un dossier qui passionne les fans du Paris Saint-Germain et le monde du foot de façon générale : le mercato hivernal. Il faut dire qu’avec les blessures de longue durée de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le secteur offensif est considérablement affaibli, et ça peut coûter cher en Ligue des Champions. Tout le monde attend au moins une recrue devant, avec un grand bal des noms qui a déjà commencé, et des médias qui ont déjà confirmé la volonté des Parisiens de recruter. Le Parisien expliquait par exemple récemment que l’objectif était d’enrôler un joueur plutôt jeune, avec un profil d’ailier à l’aise dans les petits espaces.

Campos dénonce une volonté de destruction

Dans son post, le Lusitanien a ainsi évoqué ce mercato hivernal. « Nous savons ce que nous voulons. C’est ça qui nous donne confiance. Nous avons fait notre travail. Écouter le président, le coach, nos équipes… Nous allons de l’avant sans crainte, car c’est certes un problème de perdre Kvara et Doué (deux des piliers de cette équipe), mais nous allons de l’avant. Sereins, unis et confiants, à la recherche de solutions à domicile et/ou à l’extérieur. Nous ne pouvons pas recruter le 1er décembre », a-t-il d’abord expliqué, confirmant qu’il pourrait donc y avoir des arrivées.

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Puis, il a tout de même poussé un coup de gueule contre les spéculations des médias : « ne stressez pas ceux qui sont en bonne santé. Car ceux qui ne le sont pas ne se stressent pas avec vous. Ils n’en ont pas le temps. Le temps dont ils disposent est si précieux et noble qu’il imprègne leur pensée. Vous pouvez proposer 10 noms par jour (il y a eu un jour où, compte tenu de l’importance du PSG dans le paysage actuel du football mondial, acquise sur le terrain et dont nous sommes fiers), 18 noms différents pour le même poste ont été cités dans divers médias de différents pays. Parfait, tout le monde essaie d’être créatif et de jouer son rôle. Et certains y parviennent… D’autres, et ce sont presque toujours les mêmes, sont loin du compte. Nous les connaissons déjà et ne leur en voulons pas. À condition que le respect mutuel soit de mise. Et que la liberté d’opinion individuelle soit également respectée. Cela ne me dérange pas du tout qu’ils se trompent souvent ».

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« Mais quant à ceux qui inventent, mentent et tentent de profiter de la situation pour détruire ce qui a été construit jusqu’à présent, et qui sont au service d’autres intérêts parallèles et parfois particuliers qui ne sont généralement pas ceux du PSG… qu’ils continuent, car cela ne nous dérange pas du tout. Ils nous aident même dans ce nouveau monde où ce qui est vrai a ce moment ne l’était déjà plus il y a trois minutes. Pour moi, régner dans la confusion, c’est le principe du chaos, et beaucoup de gens ont mal fini ainsi », a conclu Luis Campos, passablement énervé. Rendez-vous en janvier…

Le message complet de Luis Campos

«Je vis des moments particuliers. L’un est lié à un problème personnel de santé, mais qui ne m’empêche pas de travailler et de donner le meilleur de moi-même dans mes obligations professionnelles. Avant le match à City, j’ai réussi, après réflexion et méditation suite aux premiers traitements difficiles, à trouver l’équilibre nécessaire pour me remettre sur pied et continuer à être performant. Ça n’a pas été facile. J’ai pu compter sur l’aide de l’équipe. Des gens formidables, sur le terrain comme en dehors. Lorsque nous avons affronté le Barça, j’ai craint que ma peur ne se répercute sur l’équipe. Mais non, tout le monde a été incroyable. Mais ceux qui me connaissent savent à quel point je m’efforce de préserver l’harmonie. Avec l’aide du Président Nasser et de son équipe, de Luis Enrique et de son staff, d’Olivier Gagne et de tous ceux qui travaillent au quotidien au sein de ce groupe extraordinaire à Poissy. Et enfin, les joueurs qui se sont multipliés en messages, visites personnelles, etc., me transmettant de l’énergie positive et me rappelant que, comme le dit le Coach, on se regroupe pour défendre, on se sépare pour attaquer et on se retrouve devant le but pour fêter le but. Quelle équipe ! Ensemble, j’ai senti la force nécessaire pour surmonter l’obstacle que la vie m’a mis en travers du chemin. Et c’est presque fait. Ce que te tue pas, te doive rendre plus forte. Le travail me nourrit et me fait me sentir vivant. C’est ça qui est important pour la suite. Nous savons ce que nous voulons. C’est ça qui nous donne confiance. Nous avons fait notre travail. Écouter le président, le coach, nos équipes… Nous allons de l’avant sans crainte, car c’est certes un problème de perdre Kvara et Doué (deux des piliers de cette équipe), mais nous allons de l’avant. Sereins, unis et confiants, à la recherche de solutions à domicile et/ou à l’extérieur. Nous ne pouvons pas recruter le 1er décembre. Ne stressez pas ceux qui sont en bonne santé. Car ceux qui ne le sont pas ne se stressent pas avec vous. Ils n’en ont pas le temps. Le temps dont ils disposent est si précieux et noble qu’il imprègne leur pensée. Vous pouvez proposer 10 noms par jour (il y a eu un jour où, compte tenu de l’importance du PSG dans le paysage actuel du football mondial, acquise sur le terrain et dont nous sommes fiers), 18 noms différents pour le même poste ont été cités dans divers médias de différents pays. Parfait, tout le monde essaie d’être créatif et de jouer son rôle. Et certains y parviennent… D’autres, et ce sont presque toujours les mêmes, sont loin du compte. Nous les connaissons déjà et ne leur en voulons pas. À condition que le respect mutuel soit de mise. Et que la liberté d’opinion individuelle soit également respectée. Cela ne me dérange pas du tout qu’ils se trompent souvent. Ceux qui doivent faire les bons choix, ce sont essencialmente Luís Enrique, Dembélé, Hakimi, Nuno, Akliouche, Ferran, Mayulo et bien d’autres véritables champions et spécialistes qui poursuivent sereinement leur chemin à la force du travail. Mais quant à ceux qui inventent, mentent et tentent de profiter de la situation pour détruire ce qui a été construit jusqu’à présent, et qui sont au service d’autres intérêts parallèles et parfois particuliers qui ne sont généralement pas ceux du PSG… qu’ils continuent, car cela ne nous dérange pas du tout. Ils nous aident même dans ce nouveau monde où ce qui est vrai à ce moment ne l’était déjà plus il y a trois minutes. Pour moi, régner dans la confusion, c’est le principe du chaos, et beaucoup de gens ont mal fini ainsi. Pour moi, la maladie exige la même voie que la santé. Respecter les règles, défendre et combattre ce qui nous tue ou nous donne la vie. En sachant toujours que même en suivant cette voie, nous pouvons mourir. Par notre faute ou/et par celle des autres. Après tout, c’est simple. Mais on ne le sait que plus tard. Parce que tout finit par se savoir. Et vous avoir peur? Moi non.»