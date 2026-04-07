Benfica : José Mourinho allume ses joueurs

José Mourinho est sorti très en colère après le match nul concédé par Benfica face à la Casa Pia (1-1), un résultat qui complique sérieusement la course au titre. Le technicien portugais a pointé du doigt la performance de ses joueurs, qu’il a jugée insuffisante en première période, évoquant un manque d’« appétit » pour le jeu et une difficulté à intégrer les consignes tactiques. Selon lui, certains éléments de son équipe semblent parfois « oublier les réalités du football », et ce match représentait une dernière occasion pour conserver une chance de se battre pour le titre…

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« Sans avoir jusqu’à présent connu la tristesse de la défaite, nous avons enregistré de nombreux matchs nuls, dont beaucoup ont été influencés par des facteurs extérieurs. Il n’y a pas de mauvaises personnes, de personnes irrespectueuses, ça n’existe pas dans l’équipe. Ce qu’il y a, ce sont certains profils qui, indépendamment de leur compte en banque et de leurs titres, ont faim, et d’autres personnes qui semblent prendre cette vie à la légère. Ça m’attriste. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, ni de mauvais professionnels, mais ce caractère leur manque vraiment », a lâché l’ancien du Real Madrid en conférence de presse. Pour autant, José Mourinho a également confirmé qu’il souhaitait rester au club.