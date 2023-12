Nice - Lens : les compositions officielles

Dernière ligne droite de cette phase aller du championnat avant une trêve hivernale bien méritée ! Au programme de cette 17ème journée de ligue 1, plusieurs rencontres alléchantes pour les amateurs du ballon rond hexagonal comme le duel entre l’OGC Nice et le RC Lens, à 21h, sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Auteurs d’une première partie de saison particulièrement convaincante grâce à leur collectif bien huilé et leur défense de fer, les Aiglons ont cependant montré un tout autre visage le week-end dernier face au Havre, chutant lourdement au terme d’une partie à oublier dans les grandes largeurs (3-1). Les hommes de Francesco Farioli, déterminés à consolider leur place de dauphin derrière le PSG (2e, 32pts), veulent rebondir devant leur public et entamer une nouvelle dynamique positive. En face, le RC Lens (7e, 26pts) n’a qu’un seul objectif : se rapprocher du podium et ainsi surfer sur sa vague de confiance. Et pour cause, une victoire permettrait aux Nordistes de poursuivre leur série de onze matches sans défaite en Ligue 1 et ce, quelques jours après un dernier succès face à Reims (2-0).

Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour cette dernière sortie de l’année 2023, Francesco Farioli ne bouleverse pas ses habitudes avec la mise en place d’un 4-3-3. Suspendu à la suite d’un carton rouge obtenu face au Havre, Jean-Clair Todibo est remplacé en défense centrale par Antoine Mendy, présent aux côtés de Dante. Aligné à la pointe de l’attaque, Evann Guessand sera soutenu par Jérémie Boga et le précieux Gaëtan Laborde, tandis que le trio Sanson - Rosario - Boudaoui aura pour tâche d’animer l’entrejeu. De son côté, Franck Haise aligne son système de jeu préférentiel, le 3-4-1-2. Suite aux absences de Kevin Danso et Jonathan Gradit, Facundo Medina, Abdukodir Khusanov et Massadio Haidara forment la défense, derrière le double pivot composé de Salis Abdul Samed et Neil El Ayanoui. Enfin, Florian Sotoca et David Pereira Da Costa sont associés afin d’épauler Wesley Saïd en attaque.

Composition des équipes :

OGC Nice : Bulka - Lotomba, Mendy, Dante, Bard - Sanson, Rosario, Boudaoui - Laborde, Guessand, Boga.

RC Lens : Samba - Khusanov, Medina, Haidara - Aguilar, Abdul Samed, El Ayanoui, Frankowski - Sotoca, Pereira Da Costa - Saïd.