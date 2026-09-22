Auxerre nomme Samba Diawara pour remplacer Jean-Alain Boumsong

Changement à Auxerre. Après des premiers matches compliqués, l’AJA a rectifié le tir en Ligue 1 et reste sur deux victoires de rang dans l’élite. Des débuts encourageants pour Will Still, qui commence petit à petit à trouver ses marques dans l’Yonne. Ce mardi, Auxerre a décidé de rapatrier son ancien adjoint à Reims, Samba Diawara, pour l’aider à poursuivre sur cette lancée. L’ancien intérimaire du côté de Reims arrive pour être l’adjoint de Still du côté de l’Abbé-Deschamps :

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🆕 L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer l’arrivée dans le staff technique de Samba Diawara en tant qu’entraîneur-adjoint.



Ancien joueur professionnel, il a ensuite intégré le staff technique du Stade de Reims en 2022, aux côtés de Will Still, puis a assuré deux fois l’intérim en… pic.twitter.com/XdsMxxm1qn — AJ Auxerre (@AJA) September 22, 2026

«L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer l’arrivée dans le staff technique de Samba Diawara en tant qu’entraîneur-adjoint. Ancien joueur professionnel, il a ensuite intégré le staff technique du Stade de Reims en 2022, aux côtés de Will Still, puis a assuré deux fois l’intérim en tant qu’entraîneur principal. Samba Diawara remplace au sein du staff Jean-Alain Boumsong, que le club remercie pour son investissement.»