PSG : Achraf Hakimi envoie un message fort à toute l’Europe

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en dominant le FC Barcelone (4-2), mardi soir au Parc des Princes. Après avoir déjà fait tomber Manchester City une semaine plus tôt, les Parisiens ont confirmé leur statut face à une équipe catalane qui n’avait pas encore connu la défaite cette saison. Une performance qui n’a rien d’anodin pour Achraf Hakimi, particulièrement fier de la prestation de ses coéquipiers. Interrogé après la rencontre, le latéral marocain a expliqué que le PSG souhaitait rappeler à l’Europe pourquoi il avait remporté les deux dernières éditions de la compétition. « Quand vous jouez contre ce genre d’équipe, vous voulez leur montrer que nous sommes les champions et que nous voulons continuer à gagner. Nous voulons leur montrer que nous sommes aussi l’une des meilleures équipes du monde, peut-être même la meilleure actuellement », a-t-il lancé. Un discours ambitieux de la part du Parisien, qui a également salué la qualité de l’adversaire. « Nous savions que ce serait un match très difficile. Nous affrontions l’une des meilleures équipes du monde, qui n’avait pas encore perdu cette saison. Mais notre équipe est incroyable. »

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"You want to show them you are the champions." Achraf Hakimi on PSG reminding Barcelona why they’re back-to-back Champions League winners 🏆🏆 https://t.co/9luYyebyY9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

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Malgré les deux égalisations barcelonaises et les nombreux rebondissements de cette rencontre, Hakimi a surtout retenu la capacité de son équipe à répondre présente dans les grands rendez-vous. « Pour les supporters, c’était un match incroyable. Mais nous aussi, nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer. Dans ce genre de rencontre, il faut défendre et attaquer à un très haut niveau », a-t-il expliqué. Le Marocain s’est également projeté sur la suite de la saison, avec un objectif très clair : remporter une troisième Ligue des Champions consécutive. « Nous avons quelque chose de grand à accomplir cette année : gagner à nouveau. Continuer à gagner, c’est notre objectif », a-t-il assuré. Une ambition entretenue quotidiennement par Luis Enrique, dont le travail a été salué par son joueur. « Le coach veille chaque jour à ce que nous ne perdions jamais cette mentalité de vainqueur. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et j’espère que nous continuerons à gagner. »