Un ancien arbitre de Ligue 1 demande de l’aide à Kylian Mbappé

Arbitre, un métier difficile. Souvent critiqués, parfois remerciés, les hommes en noir n’ont pas la vie simple sur les terrains de football. À ce titre, les arbitres du district de Paris ont décidé de se mettre en grève ce week-end. Invité à réagir, Saïd Ennjimi, ancien arbitre en Ligue 1 et désormais président de la Ligue d’Aquitaine de football, a lancé un appel sur BFMTV pour mieux protéger les officiels.

«Je voudrais lancer un appel à Kylian Mbappé. On aurait bien besoin d’une figure comme celle-ci dans le monde du football pour revêtir un maillot d’arbitre et peut-être expliquer dans une campagne le rôle et l’enjeu de l’arbitre. Ça nous ferait beaucoup de bien». Le message est envoyé. Reste désormais à savoir si le Bondynois répondra à la demande…

