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National 2

Girondins de Bordeaux : Jules Koundé est dépité

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Comme beaucoup de bons joueurs français, Jules Koundé a fait ses classes aux Girondins de Bordeaux. Et comme beaucoup d’amoureux du club au scapulaire, il est touché par les problèmes connus par l’écurie girondine ces dernières années, alors que le club est actuellement deuxième de National 2.

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Sur la chaîne Twitch d’ESN Media, il a évoqué ce sujet. « Je suis les résultats. Je ne vais pas mentir, je ne regarde pas forcément les matchs, j’ai du mal à regarder », a-t-il d’abord répondu. Avant d’ajouter que « c’est un sujet à éviter », lorsqu’un des intervenants l’a questionné sur la descente aux enfers du club.

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