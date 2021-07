Real Madrid : comment les Madrilènes perçoivent ce mercato très calme

La suite après cette publicité

Le Real Madrid ne recrutera plus cet été. C'est du moins ce que Florentino Pérez aurait fait savoir aux dirigeants du club récemment, selon les médias ibériques. David Alaba sera donc le seul nouveau visage des Merengues lors de la reprise de la Liga le 14 août prochain, sur la pelouse d'Alavés. Une situation qui interpelle forcément, à l'heure où en Angleterre et à Paris surtout, on recrute du lourd. Habitué des mercatos pour le moins mouvementés, le Real Madrid se veut aujourd'hui plutôt prudent, à l'heure où une bonne partie des fonds à disposition du club sont destinés à la rénovation du Santiago Bernabéu, dont les travaux prendront fin dans quelques semaines. Peu familiers avec ce type de situation, le Real Madrid ayant souvent fait la loi sur le marché des transferts, les Merengues sont plutôt patients. Ce qui est d'ailleurs très rare pour être souligné.

Évidemment, la plupart d'entre eux auraient aimé voir l'effectif être renforcé, dans deux secteurs prioritaires : la défense, et l'attaque. Le départ de Sergio Ramos a fait mal, sportivement et surtout, émotionnellement. S'ils savent qu'il sera dur d'être au niveau du duo Ramos-Varane, beaucoup estiment qu'un duo composé de Nacho et de Militao, ou d'Alaba et de l'un des deux joueurs cités, fera l'affaire, l'Espagnol et le Brésilien ayant impressionné en deuxième partie de saison. Devant, il est vrai que le manque de but est considéré comme un défaut qui peut coûter cher. Ils ont en revanche énormément confiance en Carlo Ancelotti, qui n'avait laissé que de bons souvenirs ici à Madrid, et espèrent qu'il sera remettre certains joueurs comme Isco dans le bain en plus de mettre d'autres éléments comme Martin Odegaard dans les meilleures conditions.

Les supporters ne s'attendaient pas à un mercato de folie

Plus que de la colère ou de l'énervement, c'est du dépit. Beaucoup s'étaient déjà faits à l'idée que leur club de cœur ne recruterait pas ou très peu. Et pour cause, la plupart des supporters n'ont jamais vraiment cru aux rumeurs de certains médias locaux qui s'en sont donnés à cœur joie depuis la fin de la saison. Pas d'attentes, pas de déceptions en somme. Autre point important à souligner : la cote d'un joueur comme Kylian Mbappé a par exemple dégringolé en chute auprès du grand public espagnol ces derniers temps, alors que si Erling Haaland est plutôt apprécié, il n'est pas considéré comme une urgence en raison de la présence d'un Karim Benzema qui fait l'unanimité.

Au cœur d'un scandale d'écoutes téléphoniques, Florentino Pérez conserve tout de même la confiance d'une majorité de fans. Ces derniers n'ont que des certitudes quant à sa gestion financière, savent qu'il y a des travaux de rénovation du Bernabéu à financer et sont conscients qu'il ne mettra pas le club en danger. La situation catastrophique du Barça, qui est obligé de vendre des joueurs, ce qui n'est pas le cas des Madrilènes, aide aussi à relativiser. L'échec Hazard ou le bourbier Gareth Bale au salaire exorbitant dont le club peine à se séparer font aussi que beaucoup de supporters préfèrent que la direction madrilène se tourne vers la cantera, où certains éléments très prometteurs qu'on a déjà pu voir comme Miguel Gutierrez, Antonio Blanco ou Sergio Arribas n'attendent que d'avoir du temps de jeu. En somme, les socios préfèrent que leur club compose avec ce qu'il y a à disposition et se concentre sur l'arrivée d'un ou deux gros joueurs dans un avenir proche plutôt que de recruter pour recruter. En revanche, si en 2022 le mercato n'est pas à la hauteur, ça risque bel et bien de gronder...