Serie A : l'AS Roma et l'Atalanta se régalent, l'Inter chute à Gênes

Avant le choc entre la Juventus et l'AC Milan programmé ce mercredi soir (20h45), nous avions eu droit, pour le compte de cette 16e journée de Serie A, à une victoire de Benevento à Cagliari (2-1). Mais le programme était copieux dans la Botte. En effet la Lazio, l'Inter, l'Atalanta et l'AS Roma évoluaient notamment cet après-midi. La Louve s'est imposée assez facilement sur le terrain de l'équipe très moyenne de Crotone (3-1). Borja Mayoral s'est offert un doublé et Mkhitaryan a converti un penalty.

La Lazio a pris rapidement les devants dans sa rencontre grâce à une réalisation de Felipe Caicedo (6e), avant d'assurer son succès en seconde période, grâce à un but de Ciro Immobile (76e). En fin de rencontre, Vlahovic a réduit l'écart sur penalty (2-1, 88e). L'Inter, en revanche, a vécu un sale début de journée. Alexis Sanchez a raté un penalty (12e). Ce que n'a pas fait Candreva (1-0, 23e sp). Avant la pause, Keita Baldé, un ancien de la maison intériste, a donné un avantage plus conséquent aux siens (2-0, 38e). En seconde période, De Vrij a redonné de l'espoir mais ce ne fut pas suffisant (2-1, 65e). L'Atalanta, elle, s'est imposée facilement contre Parme à domicile (3-0).

Le classement de Serie A.

Les résultats de l'après-midi :