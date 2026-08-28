PSG : une attaque sans vie ni envie face à Lille !

Le PSG n’a pas seulement laissé filer deux points face au LOSC (2-2), il a aussi affiché un visage assez timide dans le secteur offensif. Pendant une grande partie de la rencontre de ce vendredi soir, les attaquants parisiens ont été transparents, incapables de créer des différences, de combiner efficacement ou simplement de mettre suffisamment de justesse dans leurs enchaînements pour inquiéter Berk Ozer. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si la délivrance est venue de Vitinha, milieu relayeur, puis de Marquinhos, défenseur central.

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La copie collective a été très décevante, avec des joueurs qui ont tous semblé manquer de fraîcheur et d’inspiration. Un constat d’autant plus préoccupant que Luis Enrique devait composer sans Ousmane Dembélé, laissé au repos, tandis que Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye n’étaient pas présents, le premier étant annoncé proche de Liverpool et le second de rejoindre Aston Villa. Titulaire pour cette rencontre et préféré à Kvara, Désiré Doué n’a pas réussi à peser sur les débats. Souvent brouillon dans ses choix et peu inspiré dans le dernier geste, l’international français a eu beaucoup de mal à faire avancer le jeu parisien avant de céder sa place à Khvicha Kvaratskhelia dès la mi-temps. Mais l’entrée du Géorgien n’a pas davantage réveillé l’attaque du PSG.

Des attaquants moins tranchants

Resté sur le banc au coup d’envoi, Kvara a livré une prestation très timide, avec seulement une petite frappe à se mettre sous la dent, donnant lui aussi l’impression d’être encore loin de son meilleur niveau malgré une préparation complète cet été puisqu’il n’a pas disputé la Coupe du Monde (la Géorgie n’étant pas qualifiée). Même constat pour Ferran Torres. Après avoir marqué les esprits avec un doublé lors de sa première apparition sous le maillot parisien face à Rennes, l’Espagnol a cette fois complètement disparu de la circulation. Pris dans l’étau formé par la charnière lilloise composée de Ngoy et Alexsandro, il a été régulièrement bousculé et n’a quasiment jamais réussi à exister.

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Et lorsqu’il a enfin reçu quelques ballons, il les a trop souvent mal négociés, incapable d’être la menace qu’il avait été lors de ses débuts le week-end dernier. À droite, Maghnes Akliouche a lui aussi traversé la rencontre comme une ombre. Beaucoup moins en vue que lors de ses premières sorties, l’ancien Monégasque a presque tout raté et n’a jamais réussi à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Ses connexions avec Achraf Hakimi ont été rares et il n’a pratiquement jamais créé de danger dans son couloir. Même l’entrée de Mika Godts n’a pas permis de changer la dynamique. L’ancien ailier de l’Ajax, souvent arrêté et peu percutant, a lui aussi semblé manquer de rythme et de fraîcheur. De quoi poser une vraie question à Luis Enrique : avec une attaque actuellement aussi diminuée et plusieurs départs qui se profilent, le PSG dispose-t-il réellement d’assez de solutions offensives pour tenir toute une saison sur tous les tableaux ?