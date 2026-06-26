Mercato : l’inattendu pari de Benjamin Mendy est en train de payer

Cet été, l’équipe de France veut ramener la Coupe du Monde 2026 à la maison. Une prouesse que les Bleus ont déjà réussie en 1998 et en 2018. Benjamin Mendy faisait d’ailleurs partie du groupe sacré en Russie il y a maintenant huit ans. Comme le reste de ses coéquipiers, le latéral gauche était aux anges ce fameux 15 juillet au stade Loujniki de Moscou. Il avait d’ailleurs bien fêté ce succès, lui qui avait perturbé la conférence de presse d’après-match de Didier Deschamps en montant et en chantant sur la table. Pour lui, c’est un souvenir merveilleux, gravé à vie. «C’est un truc de fou. C’est magnifique. Il y a beaucoup de joueurs qui en rêvent… C’est la plus belle coupe (…) A jamais, ce groupe-là sera dans le cœur des Bleus. Demain (lundi) ça sera le feu dans toute la France. Il y a des bons joueurs de foot (dans le groupe), mais ça ne fait pas tout. On est une vraie famille», avait-il expliqué très ému.

La suite après cette publicité

Le club polonais lui fait confiance

Depuis, sa vie et sa carrière ont bien changé. Il y a eu cette affaire de viol et d’agressions sexuelles pour laquelle il a finalement été reconnu non-coupable le 14 juillet 2023. Mais elle a fait du mal à son image et surtout à sa carrière, lui qui évoluait alors en sélection nationale et à Manchester City. Après ces deux années passées dans les tribunaux, il a retrouvé les terrains de football et rebondi libre du côté du FC Lorient après six ans chez les Skyblues. Mais l’ancien joueur de l’OM et de l’AS Monaco n’a joué qu’une année chez les Merlus lors de l’exercice 2023-24. Le temps pour lui participer à 15 rencontres toutes compétitions confondues (2 buts, 1 assist). Puis, il a cherché une nouvelle porte de sortie et a dû patienter jusqu’au mercato d’hiver 2025 avant de trouver un point de chute. C’est du côté de Zürich qu’il a décidé de poursuivre sa carrière.

La suite après cette publicité

Après 6 mois et 8 matches (1 passe décisive), il n’est pas resté en Suisse où on attendait un petit mieux de sa part. L’été dernier, le natif de Longjumeau est parti découvrir un nouveau football en Pologne «Benjamin Mendy rejoint le Pogoń Szczecin ! Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France a signé un contrat d’un an avec notre club, avec une option de prolongation de douze mois. Il rejoint le club poméranien en tant qu’agent libre», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié le 17 septembre dernier. L’écurie polonaise a fait preuve de patience avec le latéral qui devait se retaper physiquement. Le joueur l’avait d’ailleurs reconnu lors d’une interview. «Il était primordial pour moi d’avoir le temps de retrouver la forme. Je ne voulais pas avoir à jouer immédiatement après avoir signé le contrat. Je ne voulais pas me retrouver sur le terrain sans être préparé, juste pour jouer. Cela n’aurait été bon pour personne. Ni pour moi, ni pour le club.»

Le taulier Mendy va prolonger l’aventure

Il avait ajouté : «j’ai bénéficié d’une compréhension totale de ma situation. Non seulement le club a accepté d’attendre patiemment mon retour en forme, mais il a également mis en place un excellent plan d’entraînement. De ce point de vue, Pogoń est également au top niveau en matière de spécialistes.» Au final, Mendy a participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 5 dans la peau d’un titulaire. Le tout, pour un temps de jeu total de 461 minutes. Il en a aussi manqué certaines justement pour retrouver sa forme. Son club a voulu prendre son temps avec lui. Même s’il a peu joué au final, le Pogoń Szczecin est très content de lui. C’est ce qu’explique Gol en Pologne. «Bien qu’il lui ait fallu un certain temps pour retrouver son meilleur niveau, il a souvent démontré ses qualités d’antan. Au sein du club, il est également apprécié pour son attitude positive et son influence sur les jeunes joueurs. En bref, Mendy est devenu l’un des leaders de l’équipe.»

La suite après cette publicité

Meczyki a aussi évoqué son cas. «Les performances du Français de 31 ans ces derniers mois lui ont valu une prolongation de contrat avec le club. Il est probable que Mendy prolonge son contrat avec Pogoń d’un an. Toutefois, des renforts supplémentaires seront nécessaires». Selon nos informations, Benjamin Mendy va bien prolonger dans les prochains jours son contrat pour une durée d’un an, soit jusqu’en juin 2027. Le Français se sent très bien en Pologne nous a-t-on fait savoir. Il est prêt à repartir pour une nouvelle saison avec le Pogoń Szczecin, club auquel il compte apporter son expérience du haut niveau, ses qualités mais aussi sa bonne humeur légendaire. Il veut aussi travailler dans la continuité, lui qui a changé plusieurs fois de clubs ces dernières saisons. En attendant, comme beaucoup d’anciens champions du monde 2018, le footballeur âgé de 31 ans doit suivre avec un œil particulier cette Coupe du Monde 2026 qui doit lui rappeler d’excellents souvenirs.