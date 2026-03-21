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Bundesliga

BL : le Bayern Munich écrase l’Union Berlin, Leverkusen freiné dans la course à l’Europe

Par Samuel Zemour
1 min.
Leon Goretzka, au Bayern Munich @Maxppp
Bayern Munich 4-0 Union Berlin

Le Bayern Munich a déjà un pied sur le titre, seulement au mois de mars. Dans leur Allianz Arena, les Bavarois ont corrigé l’Union Berlin grâce à des buts signés Olise, Kane et un doublé de Gnabry (4-0). Le Rekordmeister s’est tranquillement imposé et compte désormais 12 points d’avance sur le Borussia Dortmund, à 7 journées de la fin. En revanche, Berlin stagne au 11e rang. Plus bas dans le classement, le Bayer Leverkusen a laissé échapper deux points précieux dans la course à la Ligue des Champions.

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Alors qu’ils menaient 2-0 avant la pause grâce à des buts de Tillman et Schick, les Pillendreher ont été remontés face à la lanterne rouge d’Heidenheim qui a égalisé à deux reprises et empêché Leverkusen de revenir à deux points des places en C1. 6e, le Bayer va devoir se relancer après la trêve, alors qu’Heidenheim est toujours à dix points du barragiste. Dans les autres rencontres, Monchengladbach a également concédé le même résultat contre Cologne (3-3). Un résultat qui n’arrange pas Gladbach (13e), mais qui offre un sursis à Cologne (15e) pour le maintien. Enfin, le Werder Brême (13e) a enfoncé Wolfsbourg, qui reste avant-dernier.

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