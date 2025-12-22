Nice : Morgan Sanson a trouvé "bizarre" de retrouver la victoire

Sensation hier en Coupe de France. L’OGC Nice a gagné son match, face à l’AS Saint-Etienne (2-1), et s’est qualifié pour le tour suivant. Le tout après 9 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Soit une éternité, pour les supporters comme pour les joueurs. D’ailleurs, Morgan Sanson a lui-même avoué que la sensation était bizarre !

La suite après cette publicité

« Ca fait du bien et même un peu bizarre », a-t-il ainsi réagi après la rencontre, relayé par L’Equipe. « Pouvoir célébrer dans le vestiaire, ça me manquait. C’était le premier match de 2026, moi c’est comme ça que je l’ai vécu. C’était le match d’un nouveau départ», a-t-il assuré. Sanson a offert la victoire à son équipe grâce à son but en deuxième période.