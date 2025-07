Le PSG aurait gagné la Ligue des Champions avec Mbappé pour Makelele

Hier, à la veille du choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, à l’occasion des demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, Claude Makelele a analysé cette rencontre entre deux poids lourds du football européen actuel devant la presse. Ancien milieu de terrain passé par les deux écuries, le Français reconnaît les qualités du PSG mais se méfie des Merengues et salue le travail de l’entraîneur madrilène Xabi Alonso.

«Le PSG a fait une très bonne saison. Si tu regardes ce qu’ils ont accompli, c’était la meilleure équipe en Ligue des Champions, ils méritaient le titre, a-t-il salué. Ils continuent de bien jouer, mais attention au Real Madrid : quand c’est un match unique, ils sont capables de tout. Bien sûr qu’il s’améliore et qu’on commence à voir certaines choses, mais le travail d’un entraîneur ne se fait pas en un, deux ou trois mois. Il faut un ou deux ans. C’est le moment de le laisser travailler, de le laisser construire son projet. Petit à petit, on verra les progrès, ou du moins ce qu’il veut pour son équipe. On connaît le Real Madrid, et on sait à quel point il est parfois difficile d’y avoir du temps.» Interrogé ensuite sur Kylian Mbappé, arrivé au Real Madrid en provenance du PSG l’été dernier, Makelele a assuré : «le PSG aurait gagné la Ligue des Champions si Mbappé était resté. Mais on ne peut pas dire non au Real Madrid. C’est pour cela qu’il a fini par partir là-bas».

